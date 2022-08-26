Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в незаконном использовании её патента в вакцинах
Фармакологическая компания Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в использовании принадлежащих ей технологии для создания вакцины против коронавируса, сообщает пресс-служба компании.
В заявлении говорится, что речь идёт о препарате Comirnaty, который Pfizer и BioNTech разработали с нарушением патентов, касающихся «основополагающей технологии мРНК».
«Руководство Moderna считает, что конкуренты скопировали технологию без разрешения и подаёт иски о нарушении патентных прав против Pfizer и BioNTech в окружной суд Массачусетса США и суд Дюссельдорфа в Германии», - добавили в пресс-службе.
Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность препарата от коронавируса «Спутник V» российского производства в борьбе с разновидностью «омикрон» превышает соответствующие показатели иностранных вакцин Pfizer и Moderna.
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