Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в незаконном использовании её патента в вакцинах

В заявлении говорится, что речь идёт о препарате Comirnaty, который Pfizer и BioNTech разработали с нарушением патентов, касающихся «основополагающей технологии мРНК».

«Руководство Moderna считает, что конкуренты скопировали технологию без разрешения и подаёт иски о нарушении патентных прав против Pfizer и BioNTech в окружной суд Массачусетса США и суд Дюссельдорфа в Германии», - добавили в пресс-службе.

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность препарата от коронавируса «Спутник V» российского производства в борьбе с разновидностью «омикрон» превышает соответствующие показатели иностранных вакцин Pfizer и Moderna.