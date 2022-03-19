В России госпитализировали 4 564 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 4 564 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«Количество госпитализаций за сутки составило 4 564 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,2%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 24 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 58 регионах. Ситуация осталась без изменений в 3 субъектах РФ», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране выявили 5 513 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 32 958 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 17 551 657 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 495 человек. Всего умерли от заболевания 364 058 человек.
Всего за сутки выздоровело 95 558 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 16 135 267 человек.
Ранее иммунолог Владимир Болибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал наиболее частое осложнение после коронавируса:
«Одно из самых характерных осложнений – "туман в мозгу" - "brain fog". Кроме того - сильная физическая слабость, вялость, "потеря жизненных сил". Часто - расстройства желудочно-кишечного тракта. И характерная для всех вариантов COVID-19, не только для "омикрона" - повышенная свертываемость крови. Судороги встречаются реже всего», - отметил он.
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Заразились
17,6 млн+32 958 / сут.
Умерли
364 тыс.+495 / сут.
Выздоровели
16,1 млн+95 558 / сут.
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