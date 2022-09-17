В России госпитализировали 4 216 человек с COVID-19

«По состоянию на 17 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4216 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 0,9%», - говорится в сообщении.

Накануне в России госпитализировали 4 178 россиян с COVID-19.

За сутки в России заболели коронавирусом 58 305 человек, всего с начала пандемии - 20 382 344 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 107 человек. Всего умерли от заболевания 385 944 человека.

За прошедшие сутки выздоровело 49 962 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 19 344 838 человек.

Ранее директор по развитию Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Константин Чернов заявил ТАСС, что источник происхождения коронавируса может быть никогда не определён. По его словам, вероятность такого исхода достаточно большая, сообщает Telegram-каналу «Радиоточка НСН».



