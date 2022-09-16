ВОЗ: число подтвержденных случаев смерти от COVID превысило 6,5 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 6,5 млн подтвержденных случаев смерти от коронавируса в мире, передает ТАСС.

В Центре им. Чумакова допустили, что источник коронавируса не установят

Общее число заразившихся, по данным организации, превысило 608 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 94,2 млн), Индии (более 44,5 млн) и Бразилии (более 34,6 млн).



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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