ВОЗ: число подтвержденных случаев смерти от COVID превысило 6,5 млн
16 сентября 202223:41
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 6,5 млн подтвержденных случаев смерти от коронавируса в мире, передает ТАСС.
Общее число заразившихся, по данным организации, превысило 608 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.
Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 94,2 млн), Индии (более 44,5 млн) и Бразилии (более 34,6 млн).
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Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
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16 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru