В России госпитализировали 3849 человек с COVID-19

«По состоянию на 3 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 849 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,3%», - говорится в сообщении.

Накануне в России госпитализировали 3 726 россиян с COVID-19.

За сутки в России коронавирусом заболели 51 699 человек, всего с начала пандемии - 19 681 381 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 92 человека. Всего умерли от заболевания 384 624 человек.

За прошедшие сутки выздоровело 38 380 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 18 710 966 человек.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что с начала учебного года отмечается подъём заболеваемости, сообщает РИА Новости. По его словам, это связано с возрастающей активностью граждан, которые возвращаются из отпусков, а дети снова идут в школу.

