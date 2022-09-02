Мурашко спрогнозировал дальнейший рост заболеваемости COVID-19 в России

По его словам, это связано с возрастающей активностью граждан, которые возвращаются из отпусков, а дети снова идут в школу.

Он отметил, что в этой связи прогнозируется и подъём заболеваемости коронавирусом.

«Мы прогнозируем возможный подъём роста заболеваемости, и для этого, конечно же, необходимо просто усилить личные меры безопасности», - подчеркнул Мурашко.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что потребуются годы, чтобы коронавирус перетёк в более лёгкую форму, которая позволит человечеству быстрее справляться с ним на медицинском уровне, сообщают «Невские новости».

