Мурашко спрогнозировал дальнейший рост заболеваемости COVID-19 в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что с начала учебного года отмечается подъём заболеваемости, сообщает РИА Новости.

Более 50 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

По его словам, это связано с возрастающей активностью граждан, которые возвращаются из отпусков, а дети снова идут в школу.

Он отметил, что в этой связи прогнозируется и подъём заболеваемости коронавирусом.

«Мы прогнозируем возможный подъём роста заболеваемости, и для этого, конечно же, необходимо просто усилить личные меры безопасности», - подчеркнул Мурашко.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что потребуются годы, чтобы коронавирус перетёк в более лёгкую форму, которая позволит человечеству быстрее справляться с ним на медицинском уровне, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: government.ru
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