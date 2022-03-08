В России госпитализировали 3847 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 8 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 847 человек», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране положили в больницу 3 804 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 66 576 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 17 081 394 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 649 человек. Всего умер от заболевания 357 601 человек.

Всего за сутки выздоровело 111 756 россиянин от коронавируса, за период эпидемии - 14 802 351 человек.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что наиболее частое осложнение после коронавируса – это «туман в мозгу».

«Одно из самых характерных осложнений – "туман в мозгу" - "brain fog". Кроме того - сильная физическая слабость, вялость, "потеря жизненных сил". Часто - расстройства желудочно-кишечного тракта. И характерная для всех вариантов COVID-19, не только для "омикрона" - повышенная свертываемость крови», - отметил он.

