В России госпитализировали 3 605 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 3 605 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 2 апреля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 3 605 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,0%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране выявили 3 754 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 17 949 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 17 880 038 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 340 человек. Всего умерли от заболевания 369 404 человека.
Всего за сутки выздоровело 44 547 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 16 929 332 человека.
Ранее главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что коронавирус начал свой путь в США, где велись специальные исследования, которые позже были переведены в Китай.
«COVID-19 начал свой путь не столько в Ухане, сколько в США – они не скрывали свои работы с коронавирусом. Есть официальная статья, где трудно понять, для чего имитировать легкие человека в хомячке, специально натравливать вирус на легкие. Потом эту работу, кстати, передали в Уханьский центр. Объяснения, как всегда, были гуманные, но цель вырисовывается явно противоположная», - рассказал Никифоров.
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Заразились
17,9 млн+17 949 / сут.
Умерли
369 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
16,9 млн+44 547 / сут.
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