В России госпитализировали 3 605 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 2 апреля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 3 605 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,0%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране выявили 3 754 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 17 949 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 17 880 038 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 340 человек. Всего умерли от заболевания 369 404 человека.

Всего за сутки выздоровело 44 547 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 16 929 332 человека.

Ранее главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что коронавирус начал свой путь в США, где велись специальные исследования, которые позже были переведены в Китай.

«COVID-19 начал свой путь не столько в Ухане, сколько в США – они не скрывали свои работы с коронавирусом. Есть официальная статья, где трудно понять, для чего имитировать легкие человека в хомячке, специально натравливать вирус на легкие. Потом эту работу, кстати, передали в Уханьский центр. Объяснения, как всегда, были гуманные, но цель вырисовывается явно противоположная», - рассказал Никифоров.

