В России госпитализировали 2 551 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализирован 2 551 россиянин с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 20 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 551 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 44,1%», — отмечается в сообщении.
Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 79 регионах.
Накануне в стране выявили 9 295 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 31 035 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 17 582 692 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 434 человека. Всего умерли от заболевания 364 492 человека.
Всего за сутки выздоровело 74 675 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 16 209 942 человека.
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Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
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