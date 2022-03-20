В России госпитализировали 2 551 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 20 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 551 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 44,1%», — отмечается в сообщении.

Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 79 регионах.

Накануне в стране выявили 9 295 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 31 035 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 17 582 692 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 434 человека. Всего умерли от заболевания 364 492 человека.

Всего за сутки выздоровело 74 675 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 16 209 942 человека.

