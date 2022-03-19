Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «Конвасэл»

Российский Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Конвасэл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госреестр лекарственных средств.

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Заявка на регистрацию вакцины была подана 24 января текущего года. Производителем вакцины является петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА.

Отмечается, что применение вакцины разрешено для людей в возрасте от 18 до 60 лет.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравВакцина
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