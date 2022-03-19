Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «Конвасэл»
19 марта 202200:21
Российский Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Конвасэл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госреестр лекарственных средств.
Заявка на регистрацию вакцины была подана 24 января текущего года. Производителем вакцины является петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА.
Отмечается, что применение вакцины разрешено для людей в возрасте от 18 до 60 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru