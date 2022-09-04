В России госпитализировали 2 239 человек с COVID-19

За минувшие сутки в России госпитализировали 2 239 человек с коронавирусом, сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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«По состоянию на 4 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2239 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 41,8%», - говорится в сообщении.

Накануне в России госпитализировали 3 849 россиян с COVID-19.

За сутки в России заболели коронавирусом 48 042 человека, всего с начала пандемии - 19 729 423 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 87 человека. Всего умерли от заболевания 384 711 человек.

За прошедшие сутки выздоровело 35 732 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 18 746 698 человек.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что наступлением холодов увеличится число смертей от COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
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