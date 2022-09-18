В России госпитализировали 2 232 человека с COVID-19
За минувшие сутки в России госпитализировали 2 232 человека с коронавирусом, сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«По состоянию на 18 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2232 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 47,1%», - говорится в сообщении.
Накануне в России госпитализировали 4 216 россиян с COVID-19.
За сутки в России коронавирусом заболел 56 751 человек, всего с начала пандемии - 20 439 095 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 101 человек. Всего умерли от заболевания 386 045 человек.
За прошедшие сутки выздоровело 42 198 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 19 387 036 человек.
Ранее ТАСС со ссылкой на директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга сообщило, что летальность от COVID-19 в России может вырасти до 200 случаев в сутки, после чего выйдет на плато.
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Заразились
20,4 млн+56 751 / сут.
Умерли
386 тыс.+97 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+42 198 / сут.
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