В России госпитализировали 2 232 человека с COVID-19

«По состоянию на 18 сентября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2232 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 47,1%», - говорится в сообщении.

Накануне в России госпитализировали 4 216 россиян с COVID-19.

За сутки в России коронавирусом заболел 56 751 человек, всего с начала пандемии - 20 439 095 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 101 человек. Всего умерли от заболевания 386 045 человек.

За прошедшие сутки выздоровело 42 198 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 19 387 036 человек.

Ранее ТАСС со ссылкой на директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга сообщило, что летальность от COVID-19 в России может вырасти до 200 случаев в сутки, после чего выйдет на плато.

