В России госпитализировали 2 203 человека с коронавирусом за сутки

Снижение госпитализаций зафиксировано в 79 регионах страны.

Накануне в стране выявили 4 275 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 23 280 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 17 762 742 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 338 человек. Всего умерли от заболевания 367 351 человек.

Всего за сутки выздоровело 47 540 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 16 654 231 человек.

