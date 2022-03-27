В России госпитализировали 2 203 человека с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировали 2 203 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

«По состоянию на 27 марта 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2203 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 48,5%», — отмечается в сообщении.

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Снижение госпитализаций зафиксировано в 79 регионах страны.

Накануне в стране выявили 4 275 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 23 280 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 17 762 742 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 338 человек. Всего умерли от заболевания 367 351 человек.

Всего за сутки выздоровело 47 540 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 16 654 231 человек.

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ФОТО: РИА Новости
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