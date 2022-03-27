В России госпитализировали 2 203 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 2 203 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 27 марта 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2203 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 48,5%», — отмечается в сообщении.
Снижение госпитализаций зафиксировано в 79 регионах страны.
Накануне в стране выявили 4 275 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 23 280 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 17 762 742 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 338 человек. Всего умерли от заболевания 367 351 человек.
Всего за сутки выздоровело 47 540 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 16 654 231 человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Попова: Эпидемия COVID-19 в России не закончилась
- ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов
- Путин поручил до конца марта представить доклад по переводу расчетов за газ на рубли
- В Турции заявили об обнаружении еще одной мины в Черном море
- Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки
- СМИ: Tetra Pak приостановит выпуск двухлитровых упаковок для напитков
- Валдиса Пельша госпитализировали в Москве
- СМИ назвали возможных преемников Жириновского
- Зюганов предложил применить на Украине опыт денацификации Германии
- Роскомнадзор заблокировал екатеринбургский портал It’s My City
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru