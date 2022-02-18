В России госпитализировали 18 632 пациентов с COVID-19 за сутки

В России подтвердили еще 180 071 случай коронавирусной инфекции за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Накануне в стране зарегистрировали 180 622 заболевших, напоминает «Свободная пресса».

При этом за 24 часа в российские больницы доставили 18 632 пациента с COVID-19 и выписали 198 369 человек. Кроме того, оперштаб сообщает о 784 умерших от коронавируса за сутки.

С начала пандемии COVID-19 заразились 15 020 573 россиянина, 12 026 844 пациента выздоровели, 343 957 россиян скончались.

Между тем профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова рассказала о возможных ложных симптомах коронавируса. По словам эксперта, воспаление и нейровоспаление, возникающее при заболевании, может провоцировать психосоматические симптомы, пишет Ura.ru.



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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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