В России госпитализировали 16 349 пациентов с COVID-19 за 24 часа

За сутки в России выявили 137 642 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Общее число случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 15 795 570.

За 24 часа были госпитализированы 16 349 пациентов с коронавирусом; днем ранее в больницы доставили 17 294 человека. При этом медики выписали 179 203 пациента с COVID-19 за сутки. За время пандемии от вируса вылечились 12 836 228 человек.

По данным оперштаба, за минувшие 24 часа зарегистрировали 785 смертей от COVID-19, всего от коронавируса скончались 347 816 россиян.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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