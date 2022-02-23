Мурашко: В России циркулируют штаммы «омикрон» и «дельта»

Штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» циркулируют в России одновременно, сохраняется высокий риск заражения более тяжелым вариантом инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Роспотребнадзор: в России пока нет штамма «дельтакрон»

«Сегодня циркулирует и штамм "омикрон" и штамм "дельта", соотношение примерно один к двум. То есть риск заразиться и более тяжелым штаммом, он сегодня высокий присутствует», — подчеркнул глава Минздрава.

По словам Мурашко, нельзя сказать, что омикрон-штамм протекает легко у всех пациентов. Министр указал, что количество заболевших высокое, и абсолютное число пациентов, которым требуется интенсивная терапия, по-прежнему растет.

Между тем в Роспотребнадзоре рассказали, что в России пока не выявлен гибридный штамм «дельтакрон» — мутация «дельты» и «омикрона», пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:Омикрон-штаммМинздравКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры