Мурашко: В России циркулируют штаммы «омикрон» и «дельта»
Штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» циркулируют в России одновременно, сохраняется высокий риск заражения более тяжелым вариантом инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
«Сегодня циркулирует и штамм "омикрон" и штамм "дельта", соотношение примерно один к двум. То есть риск заразиться и более тяжелым штаммом, он сегодня высокий присутствует», — подчеркнул глава Минздрава.
По словам Мурашко, нельзя сказать, что омикрон-штамм протекает легко у всех пациентов. Министр указал, что количество заболевших высокое, и абсолютное число пациентов, которым требуется интенсивная терапия, по-прежнему растет.
Между тем в Роспотребнадзоре рассказали, что в России пока не выявлен гибридный штамм «дельтакрон» — мутация «дельты» и «омикрона», пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru