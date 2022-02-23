Мурашко: В России циркулируют штаммы «омикрон» и «дельта»

«Сегодня циркулирует и штамм "омикрон" и штамм "дельта", соотношение примерно один к двум. То есть риск заразиться и более тяжелым штаммом, он сегодня высокий присутствует», — подчеркнул глава Минздрава.

По словам Мурашко, нельзя сказать, что омикрон-штамм протекает легко у всех пациентов. Министр указал, что количество заболевших высокое, и абсолютное число пациентов, которым требуется интенсивная терапия, по-прежнему растет.

Между тем в Роспотребнадзоре рассказали, что в России пока не выявлен гибридный штамм «дельтакрон» — мутация «дельты» и «омикрона», пишет Ura.ru.

