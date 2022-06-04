В России госпитализировали 1493 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 4 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 493 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 28,7%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 2 093 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 4 101 новый случай коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 348 065 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 82 человека. Всего умерли от заболевания 379 445 человек.

Всего за сутки выздоровело 5 132 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 17 760 326 человек.

Ранее миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что необходимо создать международное сообщество экспертов для выявления новых пандемий в мире.

