В России госпитализировали 1493 человека с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировали 1493 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Глава ВОЗ: угроза появления более опасного штамма коронавируса реальна

«По состоянию на 4 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 493 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 28,7%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 2 093 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 4 101 новый случай коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 348 065 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 82 человека. Всего умерли от заболевания 379 445 человек.

Всего за сутки выздоровело 5 132 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 17 760 326 человек.

Ранее миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что необходимо создать международное сообщество экспертов для выявления новых пандемий в мире.

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ФОТО: РИА Новости
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