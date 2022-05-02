Билл Гейтс призвал создать международную организацию для предотвращения новых пандемий

Миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что необходимо создать международное сообщество экспертов для выявления новых пандемий в мире.

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По мнению Гейтса, в организацию следует включить эпидемиологов и разработчиков технологий. Самой организацией должна управлять ВОЗ, заявил миллиардер в беседе с Financial Times. Для финансирования деятельности организации требуется гораздо больше инвестиций «от имени граждан мира».

Миллиардер отметил, что человечество еще не видело «худшего из COVID». По его мнению, человечество находится на пороге появления более «трансмиссивного и смертельного» варианта вируса.

Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что «омикрон» станет последней острой фазой пандемии и приведет к ее окончанию. По словам миллиардера, в будущем COVID-19 станет таким же привычным недугом, как сезонный грипп.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПандемияБилл Гейтс
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