В России госпитализировали 14 570 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 14 570 тысяч россиян, у которых диагностирован COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«Количество госпитализаций <…> составило 14 570 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,7 процента», — отмечается в сообщении.
Накануне в больницы страны поместили 14 046 человек с коронавирусом. Отмечается, что число госпитализаций растет в 46 регионах, уменьшается - в 37, в двух ситуация не изменилась. Омикрон-штамм вируса регистрируют в 78 регионах.
За сутки в России выявили 113 122 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 11 615 779 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 668 человек. Всего умерли от заболевания 330 111 человек.
Всего за сутки выздоровело 30 010 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 10 189 207 человек.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что пандемия приблизила Россию к введению четырехдневки.
«Мы уже частично перешли к четырехдневке из-за пандемии и появления дистанционных/смешанных форм занятости...То, что в офисе было бы сделано за пять дней, в домашних условиях или на даче может быть сделано за три. Работодателю это тоже выгодно, есть определенная экономия. Многие уже отказались от рабочих мест и от аренды офисов, сократили штат и перешли на привлечение самозанятых и фрилансеров», - отметил парламентарий.
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Заразились
11,6 млн+113 тыс. / сут.
Умерли
330 тыс.+668 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+30 010 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru