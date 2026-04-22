Средства ПВО сбили 10 беспилотников над тремя регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа уничтожили 10 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, дроны самолетного типа были перехвачены в период с 16:00 до 20:00 мск. В министерстве уточнили, что все цели были обнаружены и ликвидированы дежурными средствами ПВО.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
