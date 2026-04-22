Дуров сообщил о повестке на старый адрес в России

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что на его прежний адрес в России пришла повестка на имя «подозреваемого Дурова П. В.». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, документ был направлен в квартиру, где он жил около 20 лет назад. Дуров предположил, что причиной могли стать его взгляды, связанные со свободой слова и тайной переписки, и иронично прокомментировал ситуацию, отмечает RT.