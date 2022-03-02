В России госпитализировали 11 754 пациента с коронавирусом за сутки
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снижается, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 97 455 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в РФ выявили 97 333 заболевших, напоминает RT.
За последние сутки были госпитализированы 11 754 россиянина, при этом медики выписали 183 530 человек.
Кроме того, оперштаб сообщает о 784 смертях от коронавирусной инфекции за 24 часа.
С начала пандемии в стране зафиксировали 16 592 824 случая заболевания, 13 931 995 человек выздоровели, 353 230 россиян скончались.
Ранее Роспотребнадзор на фоне снижения уровня заболеваемости утвердил новые эпидемиологические рекомендации, отменив большую часть ковидных ограничений. Ведомство сохранило требования носить маски и проводить дезинфекцию помещений, пишет Ura.ru.
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16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
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