В России госпитализировали 10 451 пациента с коронавирусом за сутки
В России подтвердили 180 456 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее в стране зарегистрировали 197 949 заболевших, напоминает «Свободная пресса».
При этом за 24 часа снизилось число госпитализированных: в российские больницы доставили 10 451 пациента. Накануне было зафиксировано 12 653 госпитализации, напоминает RT.
Кроме того, за последние сутки медики выписали 97 185 человек и зарегистрировали 683 смерти.
С начала пандемии в России подтвердили 14 313 965 случаев COVID-19, 11 333 044 пациента выздоровели, 340 931 человек скончался.
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14,3 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
341 тыс.+683 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+3,1 млн / сут.
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