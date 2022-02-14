В России госпитализировали 10 451 пациента с коронавирусом за сутки

В России подтвердили 180 456 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В РФ появилась технология выявления COVID-19 на ранних стадиях

Днем ранее в стране зарегистрировали 197 949 заболевших, напоминает «Свободная пресса».

При этом за 24 часа снизилось число госпитализированных: в российские больницы доставили 10 451 пациента. Накануне было зафиксировано 12 653 госпитализации, напоминает RT.

Кроме того, за последние сутки медики выписали 97 185 человек и зарегистрировали 683 смерти.

С начала пандемии в России подтвердили 14 313 965 случаев COVID-19, 11 333 044 пациента выздоровели, 340 931 человек скончался.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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