Лавров подчеркнул важность проверки Украины в вопросах урегулирования конфликта
Россия настаивает на проверке «чистоплотности» Украины при обсуждении с Западом любых схем урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».
Он отметил, что это требование является основным при рассмотрении любых предложений о «содействии урегулированию» конфликта. Лавров подчеркнул, что проверка должна касаться всех действий Украины, чтобы исключить возможные манипуляции и фальсификации.
Министр также привел трагедию в Доме профсоюзов в Одессе 2014 года в качестве примера, указав, что украинские власти заявляли о намерении расследовать инцидент, но расследование так и не было проведено. Лавров отметил, что Совет Европы, который пообещал помочь в расследовании, в конце концов «снял с себя ответственность». По его словам, после этого о трагедии забыли, и она так и не была должным образом расследована.
Глава МИД России также упомянул события в Буче, где, по его словам, после восстановления контроля украинскими властями были показаны изображения убитых людей, что сразу же было представлено как «зверство России». Лавров заявил, что Россия до сих пор не получила четких данных о погибших в Буче, несмотря на обращения в различные международные структуры и запросы официальных документов. Он отметил, что уже прошло три года с момента трагедии, но ответов не поступило, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru