Курьер в Выборге помог пожилой женщине спасти деньги от мошенников

Бдительный курьер Павел Волегов помог пожилой жительнице Выборга сохранить сбережения от мошенников. Об этом он рассказал в интервью порталу 78.ru.

СМИ: Мошенники выманили свыше 10 млн рублей у контр-адмирала в Санкт-Петербурге

Сообщается, что Волегов забрал заказ на Батарейной улице 12 апреля. Посылка, которая якобы предназначалась для сына заказчицы, показалась ему подозрительной. Курьер проверил содержимое посылки — внутри оказался завернутый в подушку пакет с 324 тысячами рублей.

Связавшись с работодателем, мужчина отправился в отделение полиции. По предварительным данным, женщина стала жертвой аферистов и хотела передать им деньги «на хранение». По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Ранее жертвой мошенников стал 95-летний контр-адмирал, житель Приморского района Санкт-Петербурга. Аферисты выманили у него свыше 10 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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