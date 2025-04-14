Курьер в Выборге помог пожилой женщине спасти деньги от мошенников

Сообщается, что Волегов забрал заказ на Батарейной улице 12 апреля. Посылка, которая якобы предназначалась для сына заказчицы, показалась ему подозрительной. Курьер проверил содержимое посылки — внутри оказался завернутый в подушку пакет с 324 тысячами рублей.

Связавшись с работодателем, мужчина отправился в отделение полиции. По предварительным данным, женщина стала жертвой аферистов и хотела передать им деньги «на хранение». По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Ранее жертвой мошенников стал 95-летний контр-адмирал, житель Приморского района Санкт-Петербурга. Аферисты выманили у него свыше 10 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

