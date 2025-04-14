Лавров заявил, что Россия не просит об отмене санкций и справится с давлением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что Россия не просит об отмене санкций и не «бегает» за Западом.

Он подчеркнул, что страна не стремится к отмене введенных против нее ограничений, несмотря на их последствия. Лавров отметил, что российская позиция заключается в том, чтобы не просить и не ждать отмены санкций, а сосредоточиться на собственных усилиях для преодоления санкционного давления.