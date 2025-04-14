Лавров заявил, что Россия не просит об отмене санкций и справится с давлением
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что Россия не просит об отмене санкций и не «бегает» за Западом.
Он подчеркнул, что страна не стремится к отмене введенных против нее ограничений, несмотря на их последствия. Лавров отметил, что российская позиция заключается в том, чтобы не просить и не ждать отмены санкций, а сосредоточиться на собственных усилиях для преодоления санкционного давления.
Говоря о торговом взаимодействии с США, Лавров заявил, что все будет зависеть от политики Вашингтона. Он отметил, что экономическое взаимодействие между двумя странами сильно снизилось, с учетом того, что санкции фактически прекратили почти весь товарооборот, который в последние десятилетия достигал рекордов. Лавров напомнил, что на протяжении десяти лет США и Россия достигали экономических соглашений, но теперь это взаимодействие «перекрыто» на 95%.
По мнению министра, глобализация мировой экономики разрушена, и ответственность за это несет нынешняя администрация США. Лавров отметил, что санкции стали основным инструментом внешней политики США, начиная с введения ограничений президентом Байденом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru