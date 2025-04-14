Компенсацию по советским вкладам можно получить даже без сберкнижки

Граждане, которые размещали средства на вкладах в советских банках, могут получить компенсацию даже в случае утери сберегательной книжки. Об этом в беседе с aif.ru сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Елена Зацаринная.

По ее словам, действующее законодательство предусматривает возможность возврата средств, находившихся на счетах граждан СССР на момент распада страны. Получить выплату могут как сами вкладчики, так и их наследники.