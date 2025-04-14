Компенсацию по советским вкладам можно получить даже без сберкнижки

Граждане, которые размещали средства на вкладах в советских банках, могут получить компенсацию даже в случае утери сберегательной книжки. Об этом в беседе с aif.ru сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Елена Зацаринная.

По ее словам, действующее законодательство предусматривает возможность возврата средств, находившихся на счетах граждан СССР на момент распада страны. Получить выплату могут как сами вкладчики, так и их наследники.

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Чтобы проверить наличие средств на старом вкладе, россиянам рекомендуется обратиться в ближайшее отделение Сбербанка с паспортом и имеющейся сберкнижкой. Если документ утерян, возможна подача заявления на розыск счета — эта процедура бесплатна и занимает до 30 рабочих дней. Вкладчик также может действовать через законного представителя.

Зацаринная уточнила, что при наличии карты Сбербанка, открытой в том же регионе, где ранее был вклад, запрос на проверку можно отправить онлайн через банковское приложение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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