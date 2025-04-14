Четверым немецким школьникам объявили выговор за неонацистский жест в Освенциме
Немецкие школьники, которые продемонстрировали перед входом в музей бывшего концлагеря Освенцим в Польше неонацистское приветствие, получили выговор. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя министерства образования Саксонии Клеменса Арндта.
Сообщается, что инцидент произошел в марте 2025 года. Четверо девятиклассников из города Герлиц во время посещения музея с классом продемонстрировали расистский жест White Power («белая сила», считается в ФРГ правоэкстремистским).
Руководство учебного заведения незамедлительно отреагировало на произошедшее, были проведены беседы с родителями и учениками. Помимо выговора, учеников отправят на общественные работы в мастерскую для людей с ограниченными возможностями. «Ученикам разъяснили их неправильное поведение. Директор школы подтвердила, что ученики проявили понимание», — заявил Арндт.
Ранее уголовное дело по факту публичной демонстрации нацистской символики возбудили против 50-летнего заключенного в Костромской области, который продемонстрировал в колонии татуировку с нацистской символикой. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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