Трамп заявил о скором поступлении предложений по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что в ближайшее время появятся перспективные предложения, способные продвинуть урегулирование конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал в Белом доме на встрече с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

По словам Трампа, его основная цель — прекратить гибель людей. Он подчеркнул, что предпринимает усилия в этом направлении и рассчитывает на положительный результат в обозримом будущем. При этом американский лидер не уточнил, о каких именно инициативах идет речь и от кого они могут исходить.