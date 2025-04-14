Трамп заявил о скором поступлении предложений по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что в ближайшее время появятся перспективные предложения, способные продвинуть урегулирование конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал в Белом доме на встрече с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

По словам Трампа, его основная цель — прекратить гибель людей. Он подчеркнул, что предпринимает усилия в этом направлении и рассчитывает на положительный результат в обозримом будущем. При этом американский лидер не уточнил, о каких именно инициативах идет речь и от кого они могут исходить.

Трамп поставил России дедлайн по прекращению огня

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Трамп, по мнению Москвы, более глубоко разбирается в сути украинского конфликта, чем лидеры европейских стран. Министр отметил, что именно нынешний президент США поднимал такие чувствительные темы, как территориальный статус Украины и ее возможное вступление в НАТО.

Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что Москва выступает за дипломатическое разрешение конфликта, но только при условии учета российских интересов и устранения его коренных причин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УкраинаДональд Трамп

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