СМИ: ЕС представит дорожную карту по отказу от российских энергоносителей 6 мая

Евросоюз подготовит дорожную карту для поэтапного отказа от российских энергоносителей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Публикация документа, изначально запланированная на начало года, была отложена. Теперь ее обнародование ожидается 6 мая.

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План будет направлен на сокращение импорта российских ископаемых топлив и может включать предложения по введению торговых инструментов, таких как квоты или пошлины. В будущем на основе дорожной карты может быть разработан законопроект.

Помимо этого, некоторые трейдеры считают, что российский газ может вновь поступать в Европу в случае достижения долгосрочного прекращения огня в ходе мирных переговоров по украинскому конфликту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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