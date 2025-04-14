СМИ: ЕС представит дорожную карту по отказу от российских энергоносителей 6 мая

План будет направлен на сокращение импорта российских ископаемых топлив и может включать предложения по введению торговых инструментов, таких как квоты или пошлины. В будущем на основе дорожной карты может быть разработан законопроект.

Помимо этого, некоторые трейдеры считают, что российский газ может вновь поступать в Европу в случае достижения долгосрочного прекращения огня в ходе мирных переговоров по украинскому конфликту, передает «Радиоточка НСН».

