В России госпитализировали 1 853 человека с COVID-19
За минувшие сутки в России госпитализировали 1853 человека с коронавирусом, сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«По состоянию на 21 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1853 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,3%», - говорится в сообщении.
Накануне в России госпитализировали 3 450 россиян с коронавирусом.
За сутки в России заболели COVID-19 39 669 человек, всего с начала пандемии - 19 117 343 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 64 человека. Всего умерли от заболевания 383 560 человек.
За прошедшие сутки выздоровело 22 236 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 18 284 586 человек.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что некоторые регионы России в скором времени могут вернуться к обязательному масочному режиму из-за новой волны COVID-19, которая придется на конец августа или начало сентября.
«Все определяется индивидуально от количества заболевших, от числа тяжелых случаев и загруженности лечебной сети. Не исключаю, что к ношению масок придется вернуться в некоторых регионах на гребне волны, которая придется на конец августа или начало сентября. Нужно было продолжать вакцинацию весь этот период, не снижая темпов. Нужно было публиковать результаты и делиться мнением экспертов», - сказал Куринный.
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19,1 млн+39 671 / сут.
Умерли
384 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 236 / сут.
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