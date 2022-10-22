В России госпитализировали 1 466 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 1 466 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 22 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 466 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,8%... Выздоровело за сутки 15 035 человек, или на 4,1% меньше в сравнении с 21 октября 2022 годом», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 413 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 9 348 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 364 263 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 90 человек. Всего умерли от заболевания 389 449 человек.
Всего за сутки выздоровело 15 035 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 20 708 528 человек.
Ранее президент России Владимир Путин согласен с призывами местных властей о повторной прививке от коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Заразились
21,4 млн+9 348 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+15 035 / сут.
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