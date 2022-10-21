В Европе ожидают, что новый вариант «омикрона» станет доминирующем в ряде стран

Новый подвариант омикрон-штамма коронавируса станет доминирующим как минимум в пяти странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Такое заявление сделали в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

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Отмечается, что речь идет о BQ.1 и его разновидность BQ1.1. Как прогнозируют в центре, доминирующими они станут к концу осени.

По данным центра, в настоящее время более всего данный вариант распространен во Франции (19%), Бельгии (9%), Ирландии (7%), Нидерландах (6%) и Италии (5%).

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Коронавирус
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