В Европе ожидают, что новый вариант «омикрона» станет доминирующем в ряде стран

Отмечается, что речь идет о BQ.1 и его разновидность BQ1.1. Как прогнозируют в центре, доминирующими они станут к концу осени.

По данным центра, в настоящее время более всего данный вариант распространен во Франции (19%), Бельгии (9%), Ирландии (7%), Нидерландах (6%) и Италии (5%).

