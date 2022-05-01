В России госпитализировали 1 442 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 1 442 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 1 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 442 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 44%», — отмечается в сообщении.
Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 70 регионах.
Накануне в стране в стационары направили 2 574 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 7 047 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 18 189 401 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 147 человек. Всего умер от заболевания 376 031 человек.
Всего за сутки выздоровело 8 733 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 17 548 718 человека.
Серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть небольшие подъемы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.
«К осени сойдется много моментов и условий для резкого всплеска заболеваемости. Особой борьбы с пандемией уже не будет к этому времени, уровень коллективного иммунитета снизится, плюс, скорее всего появятся какие-то новые штаммы. При этом те, кто переболел омикроном, значительно лучше защищены, если бы они не вакцинировались и не болели», - пояснил иммунолог.
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Умерли
376 тыс.+147 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+8 733 / сут.
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