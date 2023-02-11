В России госпитализировали 1 391 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 1 391 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 11 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 391 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,4%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 358 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 12 845 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 060 370 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 36 человек. Всего умерли от заболевания 395 520 человек.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России уже четыре недели подряд фиксируется рост заболеваемости COVID-19, передает RT.
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