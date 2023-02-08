Роспотребнадзор: в России четыре недели подряд растет заболеваемость COVID-19

В России уже четыре недели подряд фиксируется рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает RT.

Как отмечается, более 40% всех случаев приходится на Москву и область, а также Санкт-Петербург.

В России госпитализировали 618 человек с коронавирусом за сутки

По данным ведомства, сейчас в России выявлено более 60 тыс. случаев коронавируса.

Несмотря на такой рост числа заболевших, в Роспотребнадзоре считают, что нет необходимости в введении новых ограничительных мер.

Специалисты рассказали, что варианты коронавируса, которые присутствуют на сегодняшний день в России, отличаются повышенной заразностью, однако заболевание, как правило, проходит в лёгкой форме.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил НСН, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, но все будет зависеть от ситуации с вирусом летом.

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ФОТО: РИА Новости
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