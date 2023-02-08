Роспотребнадзор: в России четыре недели подряд растет заболеваемость COVID-19

По данным ведомства, сейчас в России выявлено более 60 тыс. случаев коронавируса.

Несмотря на такой рост числа заболевших, в Роспотребнадзоре считают, что нет необходимости в введении новых ограничительных мер.

Специалисты рассказали, что варианты коронавируса, которые присутствуют на сегодняшний день в России, отличаются повышенной заразностью, однако заболевание, как правило, проходит в лёгкой форме.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил НСН, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, но все будет зависеть от ситуации с вирусом летом.

