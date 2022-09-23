Новый опасный для людей коронавирус нашли у летучих мышей из России

В материалах отмечается, что обнаруженные в последние годы сотни коронавирусов, преимущественно у летучих мышей в Азии, в большинстве своём не способны инфицировать клетки человека. Это же можно сказать и про вирус Khosta-1, который был обнаружен у летучих мышей вблизи Сочи в конце 2020 года.

Однако вирус Khosta-2, относящийся к сарбековирусам, оказался не столь безобиден. Его шиповидные белки аналогичны тем, что имеет SARS-CoV-2, поэтому он может не только заражать клетки человека, но и противостоять моноклональным антителам к SARS-CoV-2, в том числе, к антителам вакцинированных от COVID-19.

В исследовании отмечается, что новый вирус лишён некоторых генов, которые, как считается, участвуют в патогенезе у сарбековирусов у людей. При этом учёные заявили о риске рекомбинации Khosta-2 с SARS-CoV-2 или другими вирусами, что может привести к возникновению ещё более опасного вируса, поэтому человечеству нужны универсальные вакцины от сарбековирусов в целом.

Ранее научная комиссия по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet заявила, что по итогам двухлетней работы источник происхождения SARS-CoV-2 остается неизвестным, не исключаются как природное, так и лабораторное происхождение вируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».