В России госпитализировали 1 373 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 1 373 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 25 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 373 человека, что на 1,2% меньше, чем днем ранее», — отмечается в сообщении.
Число госпитализаций выросло в 36 субъектах, сократилось - в 39 регионах, в прочих ситуация осталась без изменений.
Накануне в стране госпитализировали 1 390 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 12 382 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 575 270 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 37 человека. Всего умерло от заболевания 397 046 человек.
В течение прошедших суток в стране выздоровело 12 544 человека, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 928 394 человека.
Ранее специалисты заявили, что последствия перенесенного коронавируса остаются серьезными, но он поменял структуру собственного воздействия на организм, передает ТАСС.
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Заразились
22,6 млн+12 382 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+12 544 / сут.
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