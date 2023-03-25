В России госпитализировали 1 373 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 25 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 373 человека, что на 1,2% меньше, чем днем ранее», — отмечается в сообщении.

Число госпитализаций выросло в 36 субъектах, сократилось - в 39 регионах, в прочих ситуация осталась без изменений.

Накануне в стране госпитализировали 1 390 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 12 382 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 575 270 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 37 человека. Всего умерло от заболевания 397 046 человек.

В течение прошедших суток в стране выздоровело 12 544 человека, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 928 394 человека.

Ранее специалисты заявили, что последствия перенесенного коронавируса остаются серьезными, но он поменял структуру собственного воздействия на организм, передает ТАСС.