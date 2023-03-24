Препарат от коронавируса «Мир-19» в ближайшее время появится в аптеках
Препарат от коронавирусной инфекции «Мир-19», разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ, появится в аптеках в ближайшее время. Об этом заявил директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что препарат получил соответствующее разрешение на внедрение в амбулаторное звено. По словам Хаитова, препарат был разработан в кратчайшие сроки по поручению главы агентства Вероники Скворцовой.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в кулуарах Международного форума «Здоровое общество» в Санкт-Петербурге заявила, что положение с распространением в России коронавируса сегодня не вызывает тревоги. По ее словам, ВОЗ регулярно получает данные о снижении уровня заболеваемости в стране, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Монахи получили предписание о выселении из корпуса Киево-Печерской лавры
- Турпоток из России в Индонезию в январе превысил допандемийный
- Саакашвили обвинил Россию в его отравлении
- Актер из «Универа» Гогунский попрощался с Европой в своей новой песне
- В Боснии и Герцеговине напомнили о бомбардировках НАТО сербов
- На Украине арестовали активы жены Медведчука
- Полковник Макгрегор: Силы ВСУ уничтожаются до того, как они дойдут до российских войск
- В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
- Памятник Горькому снесли в Одессе
- СМИ: Польша хочет увеличения Фонда мира ЕС, финансирующего поставки оружия Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru