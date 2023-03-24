Препарат от коронавируса «Мир-19» в ближайшее время появится в аптеках

Он отметил, что препарат получил соответствующее разрешение на внедрение в амбулаторное звено. По словам Хаитова, препарат был разработан в кратчайшие сроки по поручению главы агентства Вероники Скворцовой.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в кулуарах Международного форума «Здоровое общество» в Санкт-Петербурге заявила, что положение с распространением в России коронавируса сегодня не вызывает тревоги. По ее словам, ВОЗ регулярно получает данные о снижении уровня заболеваемости в стране, сообщает НСН.

