Препарат от коронавируса «Мир-19» в ближайшее время появится в аптеках

Препарат от коронавирусной инфекции «Мир-19», разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ, появится в аптеках в ближайшее время. Об этом заявил директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что препарат получил соответствующее разрешение на внедрение в амбулаторное звено. По словам Хаитова, препарат был разработан в кратчайшие сроки по поручению главы агентства Вероники Скворцовой.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в кулуарах Международного форума «Здоровое общество» в Санкт-Петербурге заявила, что положение с распространением в России коронавируса сегодня не вызывает тревоги. По ее словам, ВОЗ регулярно получает данные о снижении уровня заболеваемости в стране, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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