В России госпитализировали 1 321 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 26 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 321 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 5,3% ... Выздоровело за сутки 5 088 человек, или на 4,7% меньше в сравнении с 25 ноября 2022 года», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 255 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 6 088 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 568 846 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 53 человека. Всего умерли от заболевания 391 789 человек.

Всего за сутки выздоровело 5 088 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 20 977 854 человека.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал сделать ревакцинацию тем, кто прививался от коронавируса более 6 месяцев назад, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».