В России госпитализировали 1 287 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 18 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 287 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,9%», — отмечается в сообщении.



Накануне в стране госпитализировали 1 530 человек с коронавирусом.



За сутки в России выявили 12 155 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 841 765 человек.



В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 32 человека. Всего умер от заболевания 396 801 человек.



В течение прошедших суток в стране выздоровело 13 009 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 22 493 866 человек.

Ранее вирусологи заявляли, что весеннего подъема заболеваемости COVID-19 в России не ожидается. По их словам, подъем заболеваемости идет в том случае, когда появляется новая разновидность коронавируса. При этом тенденция такая, что каждый следующий подъем меньше предыдущего.

