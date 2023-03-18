В России госпитализировали 1 287 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 1 287 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 18 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 287 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,9%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 530 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 12 155 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 841 765 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 32 человека. Всего умер от заболевания 396 801 человек.
В течение прошедших суток в стране выздоровело 13 009 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 22 493 866 человек.
Ранее вирусологи заявляли, что весеннего подъема заболеваемости COVID-19 в России не ожидается. По их словам, подъем заболеваемости идет в том случае, когда появляется новая разновидность коронавируса. При этом тенденция такая, что каждый следующий подъем меньше предыдущего.
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Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 155 / сут.
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