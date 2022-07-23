В России госпитализировали 1 200 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 1 200 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 23 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1200 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,8%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 167 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 6 953 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 524 732 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 38 человек. Всего умерли от заболевания 382 118 человек.
Всего за сутки выздоровело 4 803 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 17 933 862 человека.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что у постковидного синдрома может быть более двухсот проявлений – от проблем с памятью до экзотической раскраски кожи.
«В течение трех месяцев после остро перенесенного ковида осложнения встречаются почти у 90% людей, у больше чем половины они сохраняются на срок до года, а у трети пациентов - больше года. По разным оценкам, от постковидного синдрома страдают от 31 до 69% людей», - сказал Болибок.
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Заразились
18,5 млн+6 953 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 803 / сут.
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