В России госпитализировали 1 200 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 23 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1200 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,8%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 167 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 6 953 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 524 732 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 38 человек. Всего умерли от заболевания 382 118 человек.

Всего за сутки выздоровело 4 803 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 17 933 862 человека.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что у постковидного синдрома может быть более двухсот проявлений – от проблем с памятью до экзотической раскраски кожи.

«В течение трех месяцев после остро перенесенного ковида осложнения встречаются почти у 90% людей, у больше чем половины они сохраняются на срок до года, а у трети пациентов - больше года. По разным оценкам, от постковидного синдрома страдают от 31 до 69% людей», - сказал Болибок.

