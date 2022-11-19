В России госпитализировали 1 063 человека с COVID-19

«По состоянию на 19 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 063 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 6,4%... Выздоровело за сутки 6 621человек, или на 5,3% меньше в сравнении с 3 ноября 2022 года», - говорится в сообщении.

Накануне в России госпитализировали 1 136 россиян с COVID-19.

За сутки в России коронавирусом заболели 5 445 человек, всего с начала пандемии - 21 531 012 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 62 человека. Всего умерли от заболевания 391 395 человека.

За прошедшие сутки выздоровело 6 621 россиянин от коронавируса, за период эпидемии - 20 939 481 человек.

В начале ноября Минздрав РФ сообщал, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в России стабилизовалось, однако риски тяжелого течения инфекции сохраняются для людей старшего возраста и для тех, кто имеет хронические болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

