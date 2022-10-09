В России госпитализировали 1 017 человек с коронавирусом за сутки

Накануне в больницы отправили 2 174 пациента с коронавирусом.

«По состоянию на 9 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 017 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 53,2% ... Выздоровело за сутки 28 793 человека, или на 24,8% меньше в сравнении с 8 октября 2022 года», - говорится в сообщении.

За сутки в России выявили 18 819 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 203 332 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 102 человека. Всего умерли от заболевания 388 199 человек.

Всего за сутки выздоровело 28 793 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 20 414 224 человека.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с НСН заявил, что коронавирус у большинства россиян протекает в легкой форме, на сегодняшний день гораздо опаснее заболевание гриппом.

«Все идет хорошо, пандемия заканчивается. Течение болезни легкое, сейчас никаких новых симптомов нет, они зависят от конкретного человека: чем он болел до коронавируса, какое у него состояние и так далее. Сейчас важнее грипп. Нужно сконцентрироваться на вакцинации. Но если кто-то переболел коронавирусом, или в течение года вакцинировался, то ему не стоит сейчас ревакцинироваться, ему стоит дождаться назальной вакцины. А врачам, которые сидят на приеме и видят простуженных людей, нужно сразу делать тест на коронавирус и на грипп. В зависимости от этого будет тактика», - сказал Жемчугов.

