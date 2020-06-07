В России главный раввин заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар болен коронавирусом. Об этом сообщил руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

Отмечается, что жизни раввина ничто не угрожает.

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«У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние, не вызывающее особых опасений», — сообщил в Facebook Борух Горин.

Ранее стало известно, что глава Чувашской митрополии Варнава скончался на 90-м году жизни из-за осложнений от COVID-19. Жертвами коронавирусной инфекции среди духовных лиц стали муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, который скончался в больнице, и епископ Железногорский и Льговский Вениамин, умерший от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Фомичев
ТЕГИ:КоронавирусЕвреи
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