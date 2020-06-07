В России главный раввин заболел коронавирусом

«У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние, не вызывающее особых опасений», — сообщил в Facebook Борух Горин.

Ранее стало известно, что глава Чувашской митрополии Варнава скончался на 90-м году жизни из-за осложнений от COVID-19. Жертвами коронавирусной инфекции среди духовных лиц стали муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, который скончался в больнице, и епископ Железногорский и Льговский Вениамин, умерший от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

