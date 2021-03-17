В России фиксируются повторные атаки на банковских клиентов

Во время звонка аферисты говорят, что у жертвы был взломан личный кабинет мобильного оператора, и поэтому приходят СМС-уведомления от банка о попытках провести банковские переводы. Чтобы решить проблему, предлагается назвать код снятия переадресации СМС.

На самом деле таким образом мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета и получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента.

Отмечается, что Банку России уже известно об этом способе обмана.

Также мошенники разработали новую схему кражи личных и банковских данных – рассылают СМС о поступлении «бонусов» от государства.

Глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева пояснила, что своих жертв мошенники вынуждают подтвердить «легитимность получения» бонусов, перейдя по ссылке. Если человек отказывается – ему грозят судебный разбирательством и уголовным преследованием за незаконное обогащение.

