Мошенники придумали новую схему обмана через «Госуслуги»

Злоумышленники придумали новый способ вымогательства денежных средств – они присылают на электронную почту письмо якобы от портала «Госуслуг» и предлагают ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения социальных выплат, пишут «Известия».

Получателю письма после перехода по ссылке и ввода номера СНИЛС предлагают передать данные банковской карты для перечисления средств.

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Собеседник издания пояснил, что схема фишинговых сайтов и рассылок не требует больших затрат и при этом имеет большой охват среди потенциальных жертв, поэтому пользуется популярностью среди мошенников.



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