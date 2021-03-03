Мошенники придумали новую схему обмана через «Госуслуги»
Злоумышленники придумали новый способ вымогательства денежных средств – они присылают на электронную почту письмо якобы от портала «Госуслуг» и предлагают ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения социальных выплат, пишут «Известия».
Получателю письма после перехода по ссылке и ввода номера СНИЛС предлагают передать данные банковской карты для перечисления средств.
Собеседник издания пояснил, что схема фишинговых сайтов и рассылок не требует больших затрат и при этом имеет большой охват среди потенциальных жертв, поэтому пользуется популярностью среди мошенников.
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