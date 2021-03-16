Мошенники придумали новый способ хищения денег

Мошенники разработали новую схему кражи личных и банковских данных – рассылают смс о поступлении «бонусов» от государства. Об этом пишет RT.

Глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева пояснила, что своих жертв мошенники вынуждают подтвердить «легитимность получения» бонусов, перейдя по ссылке. Если человек отказывается – ему грозят судебный разбирательством и уголовным преследованием за незаконное обогащение.

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Лазарева подчеркнула, что любая адресная помощь проводится только по запросу граждан.

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ТЕГИ:Банковские КартыМошенники
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