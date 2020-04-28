В России фиксируют снижение спроса на антисептики
В России отмечается снижение спроса на антисептики. В период с 30 марта по 5 апреля по сравнению с первой неделей марта их продажи снизились на 62%. Об этом пишет RT, ссылаясь на фискальные данные компании «Такском».
В текущем месяце средняя цена антисептика составила 493 рубля, что на 23% выше, чем в апреле 2019-го, сообщают Известия.
Напомним, на прошлой неделе Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика. По словам специалистов, при покупке средствa необходимo обращать внимание на спектр его действия, а также процентное содержание спиртa. Так, для борьбы с вирусами, в том числе гриппом и ОРВИ, рекомендуется выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Специалисты подчеркнули, что в состав эффективного средства должно входить не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта.
Кроме того, в Роспотребнадзоре уточнили, что для борьбы с бактериями и вирусами следует тщательно обработать руки, в том числе кожу между пальцами и кончики пальцев. Антисептик необходимо втирать до полного высыхания, но не менее 30 секунд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru