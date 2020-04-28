В России фиксируют снижение спроса на антисептики

В России отмечается снижение спроса на антисептики. В период с 30 марта по 5 апреля по сравнению с первой неделей марта их продажи снизились на 62%. Об этом пишет RT, ссылаясь на фискальные данные компании «Такском».

В текущем месяце средняя цена антисептика составила 493 рубля, что на 23% выше, чем в апреле 2019-го, сообщают Известия.