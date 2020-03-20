В России ещё четыре человека вылечились от коронавируса
В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число выздоровевших достигло девяти.
Добавим, в настоящий момент в нашей стране официально зафиксировано 199 случаев заражения СOVID-19. Количество инфицированных в мире превысило 220 тысяч, пишет RT.
Ранее НСН писала, что под медицинским контролем в РФ из-за подозрения на коронавирус находятся почти 27,5 тыс человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Прежде это число составляло 69 075 человек. По последним данным, в России проведено уже более 143,5 тысяч исследований на выявление коронавируса,
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией.
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