В России ещё четыре человека вылечились от коронавируса

В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число выздоровевших достигло девяти.

Добавим, в настоящий момент в нашей стране официально зафиксировано 199 случаев заражения СOVID-19. Количество инфицированных в мире превысило 220 тысяч, пишет RT.