В России ещё четыре человека вылечились от коронавируса

В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число выздоровевших достигло девяти.

Добавим, в настоящий момент в нашей стране официально зафиксировано 199 случаев заражения СOVID-19. Количество инфицированных в мире превысило 220 тысяч, пишет RT.

Общероссийская коронавирусная готовность объявлена

Ранее НСН писала, что под медицинским контролем в РФ из-за подозрения на коронавирус находятся почти 27,5 тыс человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Прежде это число составляло 69 075 человек. По последним данным, в России проведено уже более 143,5 тысяч исследований на выявление коронавируса,

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией.


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ФОТО: pixabay.com
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